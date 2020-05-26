«Вердер» — «Боруссия» М: прогноз Павла Занозина на игру 28-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Вердер» — «Боруссия» М.
Ставка: победа «Боруссии» и минимум 3 мяча в матче за 2.45.
«Уже два тура после перерыва команды сыграли, а на этой неделе нас ждут ещё два, один из которых состоится в будни. Именно поэтому обратим внимание на довольно интересное противостояние между бременским “Вердером” и “Боруссией” из Мёнхенгладбаха.
Обе команды действуют довольно результативно и стараются, как и многие в чемпионате Германии, играть от атаки. Получается у них с переменным успехом. “Вердер”, конечно, выглядит аутсайдером грядущей встречи. Бременцы плохо проводят сезон и занимают аж предпоследнюю строчку в турнирной таблице и рискуют покинуть элитный дивизион немецкого футбола.
У “Боруссии” дела складываются намного удачнее. Даже поражение в прошлом туре от леверкузенского “Байера” (1:3) не слишком портит турнирное положение команды. Клуб из Мёнхенгладбаха показывает довольно интересный и комбинационный футбол и замыкает пятёрку лидеров. “Боруссия” продолжает вести борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Мне кажется, что гости в данной встрече обязаны побеждать, ведь “Вердер” находится уж совсем в разобранном состоянии. Тем не менее ждём много забитых голов, на которые способны и хозяева. Исходя из данных факторов, советую остановить внимание на варианте комбинированной ставки — победа “Боруссии” + тотал больше 2.5 гола», — сказал Занозин.
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