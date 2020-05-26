«Боруссия» Д — «Бавария»: дай точный прогноз — получи 500 рублей!

Сегодня, 26 мая, дортмундская «Боруссия» сыграет с «Баварией» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги. Начало — в 19:30 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании ФОНБЕТ для новых игроков!



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