«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»: где смотреть онлайн, ставки и коэффициенты

26 мая в 28-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Баварию». Начало матча — в 19:30 мск. Прямую телетрансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.85. Сделать ставку на хозяев поля букмекеры предлагают за 3.85. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 4.40.
В активе «Баварии» 61 очко после 27 матчей. «Боруссия» идёт на втором месте, в активе «шмелей» на 4 очка меньше.
Прогноз «Чемпионата»: «Боруссия Д» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.10.
Соперники в двух матчах после паузы очков не теряли. У мюнхенцев некоторые проблемы с обороной, а вот дортмундцы не пропустили ни разу, хотя имели крепких соперников. Не стоит забывать и о статистике личных встреч: в 9 из 10 последних матчей команды непременно пробивали верх. Кроме того 9 из 14 своих побед над «Баварией» «Боруссия» одержала дома. Мы бы доверились цифрам и проверили мощный коэффициент 3.10.
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