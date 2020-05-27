«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Кёльн».



Ставка: обе забьют за 1.47.



«Бундеслига радует голами. Матч между «Хоффенхаймом» и «Кёльном», соседями по турнирной таблице, вполне вероятно, не должен выбиваться из общей тенденции.



«Хоффенхайм» вернулся в сезон тяжеловато: дома потерпел крупное поражение от «Герты» (0:3), а в гостях поделил очки с аутсайдером «Падерборном» (1:1). «Сельские» занимают девятое место и ещё не потеряли шансов на попадание в еврокубки (до шестого места рукой подать, всего три очка). Команда Альфреда Шрёдера не побеждает семь туров. Дома она очки собирает хуже, чем в гостях.



«Кёльн» отстаёт от своего ближайшего соперника всего на два очка и занимает 10-е место. В последних двух встречах команда сыграла вничью на своём поле с «Майнцем» и «Фортуной» с одинаковым счётом 2:2. В гостях по набранным очкам красно-белые имеют скромные результаты.



В первом круге победили «деревенские» (2:1). В этой встрече поставлю на голы обеих команд. Оба коллектива охотно и не без смысла идут в атаку и там находят возможности для реализации своих атакующих возможностей, а вот в обороне играют частенько неряшливо. В ближайшем матче этих команд, на мой взгляд, вновь высока вероятность того, что эти противоборствующие стороны наделают ошибок в обороне, а их атака будет иметь возможность порезвиться», — сказал Батурин.



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