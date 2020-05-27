«Фортуна» — «Шальке»: прогноз Романа Гутцайта на встречу 28-го тура Бундеслиги

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата Германии «Фортуна» — «Шальке».
Ставка: минимум 2 мяча во 2-м тайме за 2.12.
«На мой взгляд, в Бундеслиге есть несколько крайне любопытных команд, за которыми интересно наблюдать. Однако это совсем не относится к соперникам по грядущей встрече. Дело в том, что у “Шальке” сейчас откровенно плохи дела. Данная команда проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7. Здесь не только разгром в рурском дерби от дортмундской “Боруссии” (0:4), но и обидное поражение от “Аугсбурга” (0:3) на своем поле. Это очень больно.
Еще я заметил, что в чемпионате Германии есть несколько команд, которые не слишком хорошо играют в первых таймах, но после перерыва их буквально подменяют. Например, берлинская “Герта” забила за два матча семь мячей во вторых таймах. Данной тенденции поддается и дюссельдорфская “Фортуна”, которая выглядит после перерыва сильно лучше, чем до него.
Мне кажется, что в данной встрече нас ждет примерно такой же сценарий. В первом тайме команды будут присматриваться друг к другу, а во втором начнут активные действия. Исходя из этого, ставлю на не самый популярный вариант — тотал второго тайма больше 1.5 гола», — сказал Гутцайт.
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