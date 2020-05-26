«Фортуна» — «Шальке». Прогноз: очередной провал «горняков» даст зайти коэффициенту 3.32

«Фортуна» примет «Шальке» в матче 28 тура чемпионата Германии 27 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты не видят явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Фортуна» — «Шальке»

Букмекеры не уверены, что матч немецкого чемпионата получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча «Фортуна» — «Шальке» (27.05.2020)

«Фортуна» весьма неплохо возобновила сезон. За два сыгранных матча было набрано два очка. Но тут надо бы сказать, что клуб из Дюссельдорфа наиграл даже на большее и вполне мог бы рассчитывать на четыре очка, просто немного не повезло.

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Сперва в домашнем поединке с «Падерборном» (0:0) они трижды попадали в каркас ворот, затем навещали «Кёльн» (2:2) и упустили победу, пропустив два мяча после 87-й минуты. Понятно, что в такой ситуации каждое упущенное очко может оказаться роковым.



Тем не менее шансы улучшить свое положение и уйти от зоны стыковых матчей ещё остаются. У «Майнца», расположившегося на спасительной 15-й строчке, всего на три балла больше, а именно — 27. Пока ничего не потеряно.



«Шальке» свой дебют после вынужденной паузы, откровенно говоря, завалил. Сначала клубу выпало сражаться с реактивной «Боруссией» из Дортмунда в рурском дерби. «Горняки» абсолютно ничего не смогли поделать и уступили 0:4. И тут не лишним будет упомянуть, что в створ ворот молодого голкипера гостей Маркуса Шуберта дортмундцы нанесли как раз четыре удара.



В предыдущем туре «королевские синие» принимали «Аугсбург» и вновь разгромно уступили (0:3). На сей раз спереди они сумели создать гораздо больше, однако превратить моменты в голы не вышло. Зато «фуггеры» весьма умело использовали свои возможности и добились разгрома.

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Провальный рестарт чемпионата Германии спустил «горняков» на восьмую позицию в таблице. Но даже при таких условиях у них шансы побороться за еврокубки остаются, поскольку отставание небольшое — лишь два балла. И теперь «Шальке-04» предстоит выезд в Дюссельдорф к местной «Фортуне».



А дело тут в том, что в двух крайних очных встречах «Ф95» набрала четыре из шести возможных очков, забив при этом семь мячей. Защита «королевских синих» после паузы не внушает доверия, а потому ИТБ1 1.5 мяча за крепкий коэффициент 2.50 выглядит заманчиво. Вариант с подстраховкой — ИТБ1 1 мяча за коэффициент 1.65.



Также можно рискнуть и проверить ставку «Шальке» не забьёт за мощный коэффициент 3.32. Разумеется, этот вариант отличается большим риском, но определённая логика тут всё же имеется.

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Атака «горняков» и до этого выглядела довольно беззубо, а тут они ещё и потеряли главную её движущую силу — Суата Сердара. В предыдущем туре полузащитник повредил колено и, как сообщают СМИ, не сможет помочь своей команде до конца сезона. Без него созидание рискует просесть ещё сильнее.

Прогноз и ставки на матч «Фортуна» — «Шальке»

«Фортуна» неплохо возобновила сезон, в двух играх набрав два очка. «Шальке» мало того, что не набрал ни одного очка в двух матчах, так ещё и потерял в последнем туре лидера атаки Суата Сердара. Теперь «горнякам» будет втройне тяжело в создании. Также стоит обратить внимание на хилость защиты, которая пропустила аж семь мячей за 180 минут. Сыграем от хозяев.



Ставка 1: индивидуальный тотал «Фортуны» больше 1.5 мяча за коэффициент 2.50.



Ставка 2: «Шальке» не забьёт за коэффициент 3.32.