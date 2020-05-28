Что делать с рублём сегодня. Прогноз аналитика: плохие новости для рубля

Аналитик банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Снижение мировых цен на нефть, а также негативный внешний фон очень сильно давят на российские активы, естественно, падает и рубль. В этой связи в нашем банке не видят потенциала для укрепления рубля. На ближайшую перспективу мы прогнозируем, что курс национальной валюты будет оставаться в коридоре 70,50-72,50», – заявил Кадулин.

Помимо нефтяной поддержки в рубле будет действовать как поддержка со стороны налогового периода, так и со стороны подготовки компаний к выплате дивидендов. Поддержка со стороны долгового рынка также будет сохраняться. Заметим, что на более дальнем временном горизонте ожидаем возвращения рублёвого курса к умеренному ослаблению», – заявил Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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