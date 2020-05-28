Мужчина украл у 94-летней бабушки 6 млн рублей и проиграл их на ставках

Суд Новосибирска приговорил жителя Кемеровской области к двум годам лишения свободы. Мужчина похитил 6 млн рублей у своей 94-летней бабушки.



В феврале 2019 года пенсионерка попросила своего внука Алексея Большого, проживающего в Кемеровской области, помочь ей в продаже 2/3 частного жилого дома и земельного участка в Октябрьском районе Новосибирска. Она оформила на него генеральную доверенность, но полученные от продажи 6 млн рублей внук похитил. Он пояснил, что проиграл деньги, делая ставки в букмекерской конторе.



Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Внук обещал вернуть бабушке деньги или купить ей квартиру. Суд счёл представленные стороной обвинения доказательства убедительными и назначил Алексею Большому два года лишения свободы в колонии общего режима.