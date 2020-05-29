Букмекеры назвали вероятного спонсора «Уфы»

Инвесторы проявляют интерес к футбольному клубу «Уфа». В числе возможных инвесторов называют Red Bull и холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити». Первым принадлежат сразу несколько клубов по всему миру, самые известные из которых «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург». Под контролем вторых находятся уже девять клубов. Букмекеры принимают ставки на то, кто станет инвестором клуба из Башкортостана.



Поставить на то, что «Уфа» заключит сделку с Red Bull, можно с коэффициентом 2.53. Это примерно 37% вероятности. Шансы City Football Group аналитики оценили ниже. Сделать ставку на такое развитие событий можно с коэффициентом 4,70 (20%).

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