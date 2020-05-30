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«Славия Прага» — «Яблонец»: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии

«Славия Прага» — «Яблонец»: прогноз и ставка на матч чемпионата Чехии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Чехии «Славия Прага» — «Яблонец».

Ставка: обе забьют за 2.19.

«Букмекеры считают хозяев явным фаворитом. Отчасти это логично: пражане — однозначно лучший клуб Чехии последних лет, по уровню состава и качеству игры на внутренней арене превосходящий любого. Но один момент нельзя недооценивать.

В последние годы зелёно-белые довольно часто доставляют фавориту проблемы. Даже на его поле. Достаточно сказать, что в восьми предыдущих матчах в Праге «Славия» одержала всего две победы, потерпев два поражения и четырежды разойдясь миром. То есть брать П1 за 1.31 в экспресс или лезть в большие форы крайне опасно.

Во-первых, «обе забьют» за 2.19 смотрится интересно. Предыдущий тур в чемпионате Чехии получился нерезультативным, но сейчас команды прогрелись, а забивают они достаточно. И второе — попытка поймать высокий коэффициент. Букмекеры дают на Х2 3.70, а на П2 с форой +1 — 2.75.

Хозяева будут фаворитом, но две победы в восьми предыдущих домашних встречах с «Яблонецем» (одна из них, к слову, с разницей в один мяч) — это слишком мало для действующего чемпиона. Думаю, линия должна быть немного ровнее, так что оттолкнёмся от аутсайдера».

«Славия Прага» — «Яблонец». Прогноз: Томаш Хюбшман поможет зайти коэффициенту 2.75
Действующий чемпион Чехии сразится с одним из самых неудобных соперников.
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