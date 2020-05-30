«Бавария» — «Фортуна»: прямая трансляция, где смотреть матч, по какому каналу покажут

«Бавария» примет «Фортуну» в матче 29-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 36.00. Поставить на ничью можно за 13.75.



Если «Фортуна» не проиграет, сыграет коэффициент 9.00 (около 11% вероятности).



Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Фортуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01.