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«Бавария» — «Фортуна»: прямая трансляция, где смотреть матч, по какому каналу покажут

«Бавария» — «Фортуна»: прямая трансляция, где смотреть матч, по какому каналу покажут
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«Бавария» примет «Фортуну» в матче 29-го тура чемпионата Германии, букмекеры дали прогноз. Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 36.00. Поставить на ничью можно за 13.75.

Если «Фортуна» не проиграет, сыграет коэффициент 9.00 (около 11% вероятности).

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Фортуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01.

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