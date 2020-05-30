«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вольфсбург» — «Айнтрахт».
Ставка: «Вольфсбург» победит за 1.95.
«Проблемы в обороне Франкфурта вряд ли могут быть разрешены за такой быстрый срок. «Вольфсбург» внимательно разберет игры, которые были сыграны после перерыва, особенно встречу с «Баварией». Пусть у «Вольфсбурга» и нет исполнителей такого уровня, но они будут прекрасно представлять, как выстроить игру в атаке.
У «Вольфсбурга» сейчас важный отрезок сезона. Нужно определяться, будет команда бороться за какие-то высокие места и попадание в Европу или довольна местом в середине таблицы.
Мне кажется, этот матч даже может стать определяющим в плане определения, извините за тавтологию, кто мы и куда идём. Поставлю на победу «Вольфсбурга» с коэффициентом 1,95. Этого соперника на своем поле «волки» обыграть способны».
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