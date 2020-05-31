БАТЭ — «Ислочь»: прогноз Романа Гутцайта на матч 11-го тура чемпионата Беларуси

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь».
Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.82.
«БАТЭ находится в прекрасной форме. Если борисовский клуб неудачно стартовал в текущем сезоне Высшей лиги, то затем всё наверстал. Особенно хороши были последние матчи борисовцев. Сначала в самом ярком матче сезона в чемпионате Беларуси БАТЭ по делу победил на выезде действующих чемпионов из брестского “Динамо” со счетом 3:1. Затем в финале национального Кубка, в совершенно другой игре, борисовская команда забила на последних секундах второго дополнительного тайма и взяла трофей.
“Ислочь”, как мы уже могли наблюдать, является отлично организованной командой. Этот коллектив находится на шестом месте в промежуточной турнирной таблице, в которой, кстати, лидирует как раз БАТЭ. Футболисты “Ислочи” умеют действовать от обороны и совершенно не боятся грандов местного первенства. Поэтому они не станут мальчиками для битья и в матче с БАТЭ.
Думаю, что подавляющее большинство времени мячом будет владеть БАТЭ, а “Ислочь” станет обороняться большими силами. Когда так бывает, то обычно много голов не случается. Именно поэтому мне кажется, что вариант «тотал меньше 3 голов» вполне подходит для этого поединка».
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