«Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев: прогноз Игоря Гамулы на матч 24-го тура УПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 24-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев.
Ставка: победа донецкого «Шахтёра» с форой (0) за 1.40.
«Безусловно, команды очень и очень давно не получали нормальную игровую практику. Поэтому остаётся только гадать, в каком состоянии они подходят к очному противостоянию. До вынужденной карантинной паузы футболисты “Шахтёра” смотрелись лучше. В турнирной таблице донецкий коллектив тоже находился выше соперника.
Конечно, дерби — это когда играют команды из одного населённого пункта. Но и в поединках между “Динамо” и “Шахтёром” принципиальность просто зашкаливает, это главный матч в украинском футболе. Именно поэтому его вполне можно назвать своеобразным дерби. Соперники будут биться за победу, я в этом абсолютно уверен.
Команды в рамках подготовки к возобновлению сезона провели товарищеские игры, но не стану на них заострять внимание. Всё-таки матчи между киевлянами и клубом из Донецка — отдельная история. Поэтому склоняюсь к более надёжному варианту ставки. Мой прогноз — победа донецкого “Шахтёра” с форой (0)».
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