БАТЭ — «Ислочь»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси по футболу

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч чемпионата Беларуси БАТЭ — «Ислочь».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.62.
«БАТЭ, как «Бавария» в Бундеслиге, не собирается никому дарить чемпионство. Команда сейчас набрала крейсерскую скорость, включила автопилот и теперь никого не пропускает мимо. Кроме того, команда взяла кубок, обыграв в финале «Динамо-Брест» в дополнительное время. «Ислочь» — команда нестабильная даже в домашних играх, поражение от «Энергетика» в прошлом туре это подтверждает.
Игры этих команд получаются довольно-таки результативными в последнее время, и я думаю, что БАТЭ сумеет забить два мяча, а может, и больше. В последней выездной игре, против «Динамо-Брест», в чемпионате БАТЭ забил три гола, а дома «Ислочи» должен забить примерно столько же. «Ислочь» также имеет хорошие шансы отличиться в этой встрече, команда иногда играет от обороны и может убежать в контратаку.
БАТЭ будет играть с акцентом на атаку, но и на гол гостей можно рассчитывать. Считаю, что БАТЭ — адаптивная команда, она лидер. Кроме того, после победы в Кубке прошло много времени и футболисты подойдут к этой игре в боевом настроении. Несмотря на то что борисовчане не выигрывали в последних шести личных встречах, фаворит для меня — БАТЭ».
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