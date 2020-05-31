«Боруссия» М — «Унион»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Унион».



Ставка: «Боруссия М» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.04.



«Мёнхенгладбахцам необходимо в срочном порядке набирать очки для борьбы за лигочемпионское место. И тут надо бы ещё сказать, что гостевые игры даются берлинцам невероятно тяжело. Команда занимает предпоследнее место по набранным очкам вне родного стадиона.



«Жеребята» же, напротив, замыкают тройку лидеров по результативности домашних матчей, уступая по этому показателю только тёзке из Дортмунда и мюнхенской «Баварии». Однако стоит отметить, что за 14 игр дома мёнхенгладбахцы не пропускали только в двух матчах. В одном из них была нулевая ничья — с «Шальке-04» в первом туре, а в другом — победа над аутсайдером чемпионата Германии «Падерборном» (2:0).



«Унион» хоть и набрал на выезде всего 11 баллов в тех же 14 поединках, но свой гол в среднем за игру имеет. А на таком фоне можно подумать над вариантом «обе забьют» за коэффициент 1.78. Поднять его можно комбинированной ставкой «1Х + обе забьют». Такой вариант представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04».



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«Боруссия М» — «Унион». Прогноз: Гинтер, Штиндль и Зоммер намучаются с берлинцами «Жеребята» в текущем сезоне пропускали в 12 из 14 домашних игр.