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Эксперты: Сёмин завершит карьеру после ухода из «Локомотива»

Эксперты: Сёмин завершит карьеру после ухода из «Локомотива»
Ставки / Прогнозы 0

Юрий Сёмин покинул «Локомотив». Контракт специалиста истек 31 мая, и клуб не стал его продлевать. Новым наставником москвичей стал серб Марко Николич. Букмекеры принимают ставки на то, завершит ли Сёмин карьеру после ухода из родного клуба.

По оценке аналитиков, Сёмин действительно не будет больше тренировать. Поставить на то, что тренер завершит карьеру, можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на то, что известный специалист всё же решит продолжить работу, можно с коэффициентом 2.50 (34%).

11 мая Юрию Сёмину исполнилось 73 года. Свою тренерскую карьеру он начал почти 40 лет назад, в 1982 году.

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