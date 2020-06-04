«Бенфика» — «Тондела»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Португалии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Тондела».
Ставка: «Бенфика» выиграет и не пропустит за 1.71.
«В этом сезоне «Бенфика», действующий чемпион, не такая уже безудержная. В прошлом сезоне, когда Бруну Лаже пришёл, она накинула больше 100 мячей за весь турнир и в целом была очень грозной. В этом сезоне она на втором месте, пускай и с очком отставания от «Порту». Нет какого-то подавляющего владения мячом, но есть комбинации, стандарты, а самое главное, что позади всего этого очень крепкая оборона. 14 пропущенных мячей за 24 тура — это очень мало. Оборона сейчас лучшая в лиге именно у «Бенфики».
«Тондела» — это команда, которая в четырёх из пяти сезонов, включая текущий, опасно балансирует на грани вылета. Вряд ли она вылетит в этом сезоне, потому что тоже неплохо играет в обороне. Всего лишь 30 мячей пропущено. Для такой маленькой команды это мало. Вообще, только в трёх матчах «Тондела» позволила своим соперникам забить три мяча.
Наверное, я таким образом отговариваю себя, возможно, и вас, от какой-то бескомпромиссной жёсткой форы. Хотя (-2) можно попробовать. Я поступлю жёстче. Я поверю в сухую победу «Бенфики», тем более что в 14 из 19 победных матчей в этом сезоне эта команда одерживала победу именно так.
Так что сухая победа «Бенфики» без пропущенного мяча — вот мой прогноз с коэффициентом в районе 1.70. Не хочется как-то шибко рисковать на старте, точнее рестарте, чемпионата. Удачи всем», — сказал Шнякин.
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