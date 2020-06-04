Эксперты назвали главных кандидатов на вылет из испанской Примеры

11 июня после трёхмесячной паузы возобновится чемпионат Испании. Букмекеры принимают ставки на то, какие команды покинут Примеру по итогам чемпионата.



Вылетают три команды. По оценке аналитиков, главные кандидаты на понижение в классе — трио «Эспаньол», «Мальорка» и «Леганес». Команды замыкают таблицу и, по оценке экспертов, уже не смогут выбраться из подвала.



На клуб из Барселоны можно поставить за 1.25. «Эспаньол» набрал 20 очков и отстаёт на 6 от спасительного 17-го места. У «Мальорки» 25 очков и 18-е место, коэффициент на вылет этого клуба – 1.35. За 1.40 можно поставить на вылет «Леганеса» (19-е место, 23 очка).



За 3.00 можно поставить на то, что в Сегунду опустится «Эйбар». Сейчас у этой команды 27 очков. На одно меньше у «Сельты» Фёдора Смолова, но в неё букмекеры верят. Поставить на вылет галисийцев можно с коэффициентом 5.00. За такой же коэффициент можно сделать ставку на «Вальядолид», у которого 29 очков.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Месси — лучший бомбардир, чемпион — «Барселона» или «Реал». Ставки на рестарт Примеры Интрига сохранится до последнего!