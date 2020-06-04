«Витория Гимарайнш» — «Спортинг»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 4 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Витория Гимарайнш» — «Спортинг».



Ставка: гол в первые 29 минут — нет за 2.26.



«В целом расклад выглядит примерно так: две сопоставимые по общему уровню команды, однако одна из них играет дома (пусть и без зрителей). Более чем логично, что на таком фоне букмекеры отдают небольшое преимущество «завоевателям». Но всё упирается в статистику очных встреч.



В пяти предыдущих поединках «Спортинг» одержал четыре победы, пропустив за 450 минут лишь дважды. От этого вполне можно оттолкнуться. Битва прямых конкурентов, финиш сезона уже близок, цена ошибки велика. Потому соперники наверняка будут действовать осмотрительно.



Раз так, мы бы выбирали между двумя ставками. «Гол в первые 29 минут — нет» идёт за 2.26, а ИТМ 1 гола «Витории Гимарайнш» — за 2.40. Вариант попроще — классический тотал меньше 2.5 мяча, аналитики оценивают его вполне съедобным коэффициентом 1.89».

«Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз: Матьё и Вьетто дадут зайти коэффициенту 2.40 В центральном матче 25-го тура чемпионата Португалии цена ошибки будет особенно высока.