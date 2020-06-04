«Бенфика» — «Тондела»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 4 июня

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Бенфика» — «Тондела».



Ставка: обе забьют за 2.43.



«Тондела» звёзд с неба не хватает, но своё дело знает. Это довольно грамотная и обученная команда, компенсирующая скромный набор исполнителей обученностью. В результате она мало пропускает и ещё реже забивает. Баланс голов — 20-30, то есть в среднем за игру с её участием забивается 2,1 мяча. Совсем немного.



Вроде бы хочется взять победу фаворита с внушительной форой, но есть проблема. Золотисто-зелёные кошмарно выступают на своём поле, зато на выезде собрали аж 17 очков из своих 25. Между прочим, лучше них в гостях действуют всего пять клубов — «Бенфика», «Порту», «Брага», «Риу Аве» и «Спортинг».



И вообще, «Тондела» на выезде в среднем оформляет больше мяча за игру (13 штук за 12 встреч). А в трёх из пяти предыдущих очных поединков голы забивались в обе стороны. Команды наверняка соскучились по футболу за долгую паузу, так что ждём довольно бодрой игры.



Мы бы выбирали между «обе забьют» за 2.43 и тоталом больше 3 мячей за 1.94. Вариант посмелее — П1 + обе забьют, на него букмекеры дают замечательный коэффициент 3.20. Что-то вроде 2:1 или 3:1 тут вполне вероятно, так что вариант рабочий».

«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43 «Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.