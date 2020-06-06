«Байер» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Байер» — «Бавария».



Ставка: «Бавария» забьет в каждом из таймов за 1.82.



«В ближайшие выходные в Бундеслиге пройдет очень интересный матч. «Байер» будет принимать «Баварию». «Бавария» без пяти минут чемпионат, а в этом матче она, конечно же, захочет всем показать это еще раз, кто хозяин в Бундеслиге. Тем более против такого соперника, о котором в свое время Уле Хеннес сказал фразу, которая стала легендарным мемом: «Леверкузен не обгонит нас даже через 100 лет».



Судя по тем матчам, которые «Бавария» провела после карантина, она готова лучше, чем «Байер». У нее лучше состав и самое главное, что у нее все же есть команда.



Думаю, что «Байеру» будет тяжело. Еще тяжелее искать ставку на этот матч. Никакая из побед «Баварии» с форой, ни тотал не дают нам нужных коэффициентов. Не ставить же больше 4 в этом матче.



Но, мне кажется, что я нашел интересный вариант. Это то, что «Бавария» забьет в каждом из таймов с коэффициентом 1,82. Мне кажется, что Мюнхен сейчас понимает, что он творит историю, он пишет историю. Он утверждается в качестве одной из главных сил континентального футбола. Эта игра не будет исключением».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Хаверц выстрелят после перерыва За четыре тура соперники оформили пять мячей в начале вторых таймов.