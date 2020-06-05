«Байер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски, Мюллер и Хаверц выстрелят после перерыва

«Байер» примет «Баварию» в матче 30-го тура чемпионата Германии 6 июня, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Байер» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча «Байер» — «Бавария» (06.06.2020)

До окончания чемпионата Германии осталось пять туров, проблем с интригой нет. Только имена обладателей первого и последнего мест не вызывают никаких вопросов. В остальном плотность турнирной таблицы столь солидна, что расслабляться нельзя абсолютно никому.

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Собственно, «Бавария» привычно лидирует в немецкой Бундеслиге, за 29 туров набрав 67 очков. Ещё в позапрошлом туре разобравшись с ближайшим и, пожалуй, главным преследователем дортмундской «Боруссией» (1:0), она окончательно сняла вопросы о чемпионстве.



Остались формальности. Даже в Дортмунде не сомневаются в том, что очередное чемпионство красных — дело времени. Дело в том, что у ближайшего преследователя в активе всего 60 очков, а растерять такую солидную фору за пять туров невероятно сложно.



В прошлой же игре мюнхенцы принимали скромную дюссельдорфскую «Фортуну» и проехались по ней катком (5:0). Ещё в первом тайме они обеспечили себе комфортное преимущество и ушли на перерыв с запасом в три мяча. Мощно начав второй тайм, баварцы оформили ещё два довольно быстрых гола и окончательно перешли в эконом-режим.

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«Байер» после паузы вовсю включился в борьбу за Лигу чемпионов. Набрав 56 баллов в 29 играх, он расположился на пятой строчке. Зато у идущей четвертой «Боруссии М» очков столько же, а занимающий третью позицию «РБ Лейпциг» убежал вперёд всего на два пункт. Интрига обещает сохраняться до заключительного тура.



В последнем туре леверкузенцы исправились за разгромное домашнее поражение от «Вольфсбурга» (1:4). Они гостили у «Фрайбурга» и в плотной борьбе сумели забрать три очка. Единственный гол в начале второго тайма после комбинации в штрафной площади забил Кай Хаверц. Хотя, конечно, тут стоит сказать, что хозяева скорее наиграли на ничью, чем нет.



Теперь «Байеру» предстоит непростой домашний матч с грозной мюнхенской «Баварией». И тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на встречи соперников в Леверкузене. Дело в том, что в 10 последних домашних играх в Бундеслиге «фармацевты» проигрывали баварцам только два раза.

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А потому любители рискнуть могут проверить классический 1Х за уверенный коэффициент 2.88. Мы же предпочтём другой вариант, поскольку действующий чемпион сейчас выглядит необычайно грозно. Пожалуй, стоит рассмотреть ставку гол в интервале с 46 до 60 минуты за коэффициент 2.15.

Не секрет, что «Бавария» делает особые акценты на начала и концовки таймов. Только за четыре игры после паузы мюнхенцы забили три мяча именно на этом интервале. Леверкузенцы, к слову, тоже любят активизироваться после перерыва, оформив в данное время шесть мячей в Бундеслиге.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Бавария»

Букмекеры по праву считают «Баварию» фаворитом: лидер Бундеслиги выигрывает уже восемь игр кряду. Не секрет, что одной из фишек красных является акцент на начала и концовки таймов. Мы бы проверили гол в интервале с 46 до 60 минуты. Мюнхенцы только за четыре игры после паузы оформили три мяча на этом отрезке. К слову, «Байер» тоже не прочь активизироваться после перерыва: в это время он имеет шесть голов в чемпионате Германии.



Ставка: гол в интервале минут с 46 по 60 за коэффициент 2.15.