«Боруссия» Дортмунд — «Герта»: прогноз Эльвина Керимова на матч 30-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Дортмунд — «Герта».



Ставка: «Боруссия» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за 1.99.



«Боруссия» практически лишилась шансов на чемпионство – 7 очков у «Баварии» отыграть практически невозможно за оставшиеся недели. Тем не менее, дортмундцы должны выполнить программу минимум – остаться в четверке, желательно занять второе место и пробиться напрямую в Лигу чемпионов. Эту задачу вполне по силам решить команде Люсьена Фавра.



В прошлом туре «Боруссия» разгромила «Падерборн» на его поле, забив за второй тайм шесть голов, при том, что играла без Холланда, без травмированного Ройса. С атакой полный порядок у «Боруссии», могли забить и больше шести мячей. Хет-трик оформил Санчо, который постепенно набирает форму. Дортмундцы радуют атакующей и зрелищной игрой, прекрасно работают фланги. Они обновили свой клубный рекорд результативности за сезон в Бундеслиге, но даже этого не хватает для чемпионства.



«Герта» после прихода Бруно Лаббадии еще не проигрывала. Она собрала уже 10 очков после паузы. Со времен нулевых годов никто из новых тренеров так удачно не стартовал с «Гертой». В этом матче «Герта», как мне кажется, может показать зубы. В матче с «Лейпцигом» она забила два мяча на выезде. «Герта» может играть гибко тактически, может подстраиваться под соперника, команда, у которой есть хороший состав. Пентек постепенно выходит на замену и забивает – с исполнительским мастерством в атаке полный порядок у берлинцев.



Я жду яркого и результативного футбола, «Герта» найдет чем ответить на атаки дортмундцев. Там есть Ибишевич, Лукебакио – состав прекрасный. Моя ставка – «Боруссия» не проиграет и тотал больше 3,5. В последние годы ставка обе забьют в противостоянии этих команд регулярно проходит, матчи получаются результативными. Мне кажется, что и в этот раз стоит ждать чего-то подобного».



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