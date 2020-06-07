«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч 30-го тура чемпионата Германии

Футбольный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Вольфсбург».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Так называемое «зелёное дерби». Или «зелёное дерби дубль-вэ» — названия команд начинаются с буквы W. Но сейчас ситуация для «Вердера» печальная: команде нужно бороться за выживание, нужно набирать очки. Игра у команды не самая хорошая в последнее время. И это один из последних шансов. Думаю, что «Вердер» постарается рвать и метать в этом матче. Что получится — сказать сложно.
Думаю, что здесь нужно полагаться на атаку. «Вольфсбург» тоже будет искать шансы у чужих ворот.
Мне кажется, хороша ставка «обе забьют» за 1.7, пусть коэффициент и не такой большой».
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