«Витебск» — БАТЭ: прогноз Владислава Радимова на матч 12-го тура чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Витебск» — БАТЭ.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.19.



«Думаю, что будет результативная игра. БАТЭ только последний матч выиграл со счётом 1:0, но тот матч проходил после финала Кубка, и, возможно, команда была «уставшая», поэтому против «Ислочи» БАТЭ выглядел не очень. Но если борисовчане хотят выиграть титул, а у них всё для этого есть, то такие команды, как «Витебск», они обязаны обыгрывать, и неважно, где играть — дома или на выезде.



В матчах БАТЭ обычно забивается много голов, а после паузы в прошлом матче, когда был забит всего один мяч, будет создано много моментов у одних и у других ворот, и мы увидим как минимум три мяча.



«Витебск» четыре своих последних матча завершил вничью, но это было с другими соперниками, а сейчас поединок с БАТЭ, поэтому я плохо представляю, как «Витебск» сможет в предстоящей игре отобрать очки. Скорее всего, будет зафиксирована победа БАТЭ через тотал больше».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.