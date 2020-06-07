«Витебск» — БАТЭ: прогноз Владислава Радимова на матч 12-го тура чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Витебск» — БАТЭ.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.19.
«Думаю, что будет результативная игра. БАТЭ только последний матч выиграл со счётом 1:0, но тот матч проходил после финала Кубка, и, возможно, команда была «уставшая», поэтому против «Ислочи» БАТЭ выглядел не очень. Но если борисовчане хотят выиграть титул, а у них всё для этого есть, то такие команды, как «Витебск», они обязаны обыгрывать, и неважно, где играть — дома или на выезде.
В матчах БАТЭ обычно забивается много голов, а после паузы в прошлом матче, когда был забит всего один мяч, будет создано много моментов у одних и у других ворот, и мы увидим как минимум три мяча.
«Витебск» четыре своих последних матча завершил вничью, но это было с другими соперниками, а сейчас поединок с БАТЭ, поэтому я плохо представляю, как «Витебск» сможет в предстоящей игре отобрать очки. Скорее всего, будет зафиксирована победа БАТЭ через тотал больше».
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