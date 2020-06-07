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«Аугсбург» — «Кёльн»: эксперты оценили шансы команд в матче 30-го тура Бундеслиги

«Аугсбург» — «Кёльн»: эксперты оценили шансы команд в матче 30-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 7 июня, «Аугсбург» примет «Кёльн» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.

Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.97. Успех гостей оценён коэффициентом 2.58. Поставить на ничью предлагается за 3.72.

Букмекеры считают, что матч «Аугсбург» — «Кёльн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

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