Букмекеры назвали фаворита Кубка Германии перед полуфиналами

Сегодня и завтра в Германии пройдут матчи 1/2 финала Кубка страны. Букмекеры назвали фаворита турнира. По оценке аналитиков, больше всего шансов выиграть трофей — у «Баварии».
Сделать ставку на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.27. Это примерно 73% вероятности. В полуфинале команда Ханс-Дитера Флика сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта. Шансы этого клуба эксперты оценили коэффициентом 17.00 (6%).
Поставить на леверкузенский «Байер» можно с коэффициентом 5.00. Это примерно 19% вероятности. В полуфинале команде Петера Боша будет противостоять клуб региональной лиги «Саарбрюккен». Шансы этой команды букмекеры оценили коэффициентом 50.00 (2%).
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