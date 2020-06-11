«Севилья» — «Бетис»: прогноз Михаила Поленова на матч 28-го тура Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Бетис».
Ставка: победа «Севильи» с форой (-1) за 2.81.
«Без зрителей это, конечно, совсем другая история, но что имеем, то имеем. На большой матч ставка с хорошим коэффициентом. Обратимся к тому, что мы знаем. «Бетис» — команда нестабильная, потихоньку отвыкающая от времён Кике Сетьена, этих времен и ожиданий, как мне кажется.
«Севилье» же удавалось в последних турах до карантина забивать. Это то, чего очень сильно не хватало команде. За что критиковали «Севилью» Юлена Лопетеги? За то, что игра скучная, как проповедь. Много владения и мало голов. В последнее время пошло: забили три «Хетафе» на выезде, «Осасуне» три забили, «Атлетико» два. Этим командам тяжело забивать.
Если посмотреть на группу атаки, она у «Севильи» очень солидная. Во-первых, тут много разных игроков. С одной стороны, это проблема, а с другой — преимущество. Практически все уже забивали. Окампос — вообще лучший бомбардир с 10 голами.
Если верить той тенденции, которая нас приучает сейчас к тому, что силы и слабости больших клубов перекочёвывают с ними в новую часть сезона, то есть резон задуматься над вариантом «победа «Севильи» с форой (-1). Они сейчас сильнее, у них работает атака. Победа с форой (-1) стоит сейчас очень неплохо. Я вам советую над этим вариантом задуматься», — сказал Поленов.
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