«Валенсия» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на матч Ла Лиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 28-го тура Примеры «Валенсия» — «Леванте».



Ставка: победа «Валенсии» за 1.78.



«В этой игре ставлю на победу «Валенсии», всё-таки по игрокам она сильнее. Если вспомнить чемпионат Германии, то первые матчи в основном выигрывают команды, которые выше классом, у которых лучше качество игроков. Поэтому я ставлю на «Валенсию», у её игроков выше индивидуальное мастерство. Физически команды готовы примерно одинаково, у них было не так много времени на подготовку, поэтому команды будут не в форме, им может не хватать сил.



Также могу посоветовать играть ставку, что во втором тайме будет больше забитых мячей, чем в первом. Если смотреть на чемпионат Германии, то в основном в первых таймах идёт осторожная игра, а основные моменты появляются после перерыва», — сказал Радимов.



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