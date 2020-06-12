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«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Владислава Батурина на встречу Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»: прогноз Владислава Батурина на встречу Бундеслиги
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Известный комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг».

Ставка: обе забьют за 1.53.

«Матч в Зинсхайме любопытен, так как это противостояние клубов, имеющих еврокубковые интересы. Одна сторона мечтает о Лиге Европы, другая желает застолбить за собой путёвку в Лигу чемпионов.

«Хоффенхайм» идёт в Бундеслиге седьмым, до еврокубковой зоны всего два очка. После паузы «сельские» проиграли только ожившей «Герте» (0:3), их беспроигрышная серия равняется четырём встречам. В последнем матче «крестьяне» в гостях поделили очки с «Фортуной» (2:2). На своей территории «Хоффенхайм» набрал девятнадцать очков, и этот факт говорит о том, что набор очков дома им даётся тяжелее, чем в гостях.

«Лейпциг» входит в первую тройку и борется за путёвку в Лигу чемпионов, испытывая серьёзную конкуренцию со стороны рядом стоящих. У команды длительная беспроигрышная серия, подопечные Юлиана Нагельсмана реже всех уступают в чемпионате и чаще других играют вничью. В гостях ими уже набрано тридцать одно очко, больше на выезде собрала только мюнхенская «Бавария». В последнем матче ближайший соперник «Хоффенхайма» поделил очки с аутсайдером турнира «Падерборном» (1:1), победа была упущена в добавленное арбитром время.

В первом круге выиграл «Лейпциг» (3:1). Статистика последних личных встреч показывает, что в личных противостояниях эти команды часто обмениваются голами. Мой прогноз, что и в этой встрече соперники поразят ворота друг друга. Турнирная мотивация присутствует, атакующий ресурс есть, слабости в обороне имеют место быть, плюс у хозяев случилась тренерская отставка, поэтому жду эмоционального противостояния и голов», — сказал Батурин.

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