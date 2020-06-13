Цена нефти сегодня, 13 июня 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

В марте цена на нефть резко снизилась и дошла до отметки 25 долларов США за баррель. Сейчас за один баррель нефти марки Brent дают 38,87 доллара.



Букмекеры ожидали, что по состоянию на 10 апреля 2020 года цена нефти будет находиться в районе $ 27 за баррель. В середине апреля цена на нефть Brent опустилась ниже $ 30 за баррель впервые с момента заключения соглашения о сокращении добычи, что вызвало беспокойство инвесторов. В дальнейшем цены пошли вверх.



Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин дал прогноз на цену нефти к концу 2020 года. По его мнению, стоимость нефти марки Brent должна достигнуть $ 60 за баррель.



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