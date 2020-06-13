«Герта» — «Айнтрахт»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Германии

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Герта» — «Айнтрахт».



Ставка: победа «Айнтрахта» с нулевой форой на 2.56.



«Обе команды после рестарта сезона понравились, они могут рассчитывать на хороший результат. Поставлю на «Айнтрахт» с форой 0. Видел «Айнтрахт» в матче с «Вердером» и их победу (3:0). Мне кажется, на выезде они играют лучше, чем на своём поле.



«Герта» — хорошая команда, видел их матчи, но, мне кажется, у них не совсем отлаженная игра. Встречаются две практически равные команды. Зрителей не будет. Поставлю на «Айнтрахт», который на выезде играет довольно неплохо.



Мне кажется, «Герта» будет владеть небольшим преимуществом, так как «Айнтрахт» часто отдаёт территорию. «Герта» играет по схеме 4-4-2, поэтому можно вскрывать её оборону. «Айнтрахт» на контратаках может сыграть довольно эффективно.



Схема «Герты» неприятная для соперника. Сталкивался с этой схемой и как тренер, и как игрок. При Петржеле мы всегда играли по схеме 4-4-2, и сопернику было очень тяжело. Вроде, и два нападающих, надо их держать, но надо и взламывать команду соперника, когда сзади восемь человек. В то же время она не очень интересная, но при такой схеме есть все шансы не пропустить, так как её тяжело вскрывать, что подтверждает матч прошлого тура «Боруссия» Дортмунд – «Герта», где дортмундцам было трудно создавать моменты».



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