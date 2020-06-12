«Герта» — «Айнтрахт». Прогноз: берлинцы оклемаются после поражения от «Боруссии Д»

13 июня «Герта» примет «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч «Герта» — «Айнтрахт»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Герта» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча «Герта» — «Айнтрахт» (13.06.2020)

Чемпионат Германии уже подходит к завершению. До конца сезона участникам осталось провести по четыре игры, однако ясно далеко ещё не всё. Вопросов не возникает разве что с чемпионом и худшей командой по итогам розыгрыша, а в остальном интрига обещает сохраняться до последнего тура.

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«Герта» в прошлом матче потерпела первое поражение под руководством Бруно Лаббадии. «Старая дама» навещала одного из лидеров — дортмундскую «Боруссию». И уступила с минимальным счётом. Гости по большей части оборонялись, а предложить сопернику чего-то существенного впереди не смогли.



Новый главный тренер занял пост во время вынужденного перерыва и после него успел провести уже пять матчей. За это время берлинцы набрали 10 очков и поднялись на девятую строчку. В сумме у них 38 баллов на данный момент, а отставание от зоны Лиги Европы составляет семь пунктов.



«Айнтрахт» дебютировал в возобновленном чемпионате Германии куда хуже. Клуб провел на одну встречу больше (то есть шесть), поскольку играл перенесённый матч с «Вердером». В итоге набралось всего семь очков, но даже этого хватило, чтобы обезопасить себя от вылета.

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Сейчас франкфуртцев отделяет от зоны стыковых матчей семь баллов, а от зоны вылета — все 10. При таких раскладах им можно спокойно доигрывать в свое удовольствие, тем более что календарь вполне позволяет. Пожалуй, самым грозным оппонентом, с которым «орлам» осталось встретиться, кажется как раз берлинская «Герта».



Статистика очных встреч выглядит показательно. До этого с 2005 года соперники успели встретиться в Берлине 11 раз. Из них только в трёх случаях «Айнтрахт» оказывался сильнее. Семь побед на счету «старой дамы», а ещё один поединок закончился ничьей.



На данный момент ««Герта» тоже выглядит предпочтительнее. Не считая поражения от реактивной «Боруссии Д», берлинцы выступают очень хорошо. В предыдущих пяти играх они отгрузили своим противникам 11 мячей, а пропустили только от «РБ Лейпциг» и, собственно, дортмундцев. То есть представителей топ-3, превосходящих их по уровню таланта.

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«Орлы» же в шести своих встречах после паузы пропустили аж 14 раз. Да и в целом стабильностью клуб не отличается. При таких раскладах можно подумать над П1 за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч «Герта» — «Айнтрахт»

«Герта» с приходом нового тренера сильно преобразилась. В пяти играх после паузы берлинцы забили 11 мячей, а пропустили всего три, да и те от представителей топ-3. «Айнтрахт» же в прошлых шести играх умудрился пропустить целых 14 раз. На наш взгляд, поражение от «Боруссии Д» для «старой дамы» не станет помехой, и она сумеет победит в предстоящем поединке. Статистика личных встреч на нашей стороне: за последние 11 игр с «орлами» в Берлине хозяева проиграли только три раза.



Ставка: победа «Герты» за коэффициент 2.13.