«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: тотал больше 30.5 аута за 1.87.
«До ухода команд на карантин в испанском чемпионате футболисты в среднем вводили мяч из-за боковой линии 43,66 раза за матч. Однако все мы прекрасно понимаем, что если одной из двух команд является «Барселона», то этот показатель резко падает вниз. Главный вопрос, на сколько.
«Мальорка» в родных стенах в среднем за матч выполняет 22,42 аута, а приезжающие в гости команды — 21,35. «Барселона» в гостях вводит мяч из-за боковой линии 19,61 раза за игру, а принимающие каталонцев домашние клубы — 16,46. По моим прикидкам, от предстоящего матча я ожидаю от 36 до 43 аутов. Согласитесь, превосходство как минимум на 6 пунктов над букмекерской линией — довольно неплохой вариант.
И ещё один немаловажный фактор — футбольное поле. Одно дело, когда «Барселона» растаскивает оборонительные ряды соперников на своём домашнем стадионе, и совсем другое — когда приходится играть на газоне стандартной ширины. Мне кажется, что на более узкой поляне появляется больше шансов на пробитие тотала больше 30,5 аута».
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- 13 июня 2020
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