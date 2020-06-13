«Мальорка» — «Барселона»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин сделал прогноз на матч «Мальорка» — «Барселона» в 28-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 30.5 аута за 1.87.



«До ухода команд на карантин в испанском чемпионате футболисты в среднем вводили мяч из-за боковой линии 43,66 раза за матч. Однако все мы прекрасно понимаем, что если одной из двух команд является «Барселона», то этот показатель резко падает вниз. Главный вопрос, на сколько.



«Мальорка» в родных стенах в среднем за матч выполняет 22,42 аута, а приезжающие в гости команды — 21,35. «Барселона» в гостях вводит мяч из-за боковой линии 19,61 раза за игру, а принимающие каталонцев домашние клубы — 16,46. По моим прикидкам, от предстоящего матча я ожидаю от 36 до 43 аутов. Согласитесь, превосходство как минимум на 6 пунктов над букмекерской линией — довольно неплохой вариант.



И ещё один немаловажный фактор — футбольное поле. Одно дело, когда «Барселона» растаскивает оборонительные ряды соперников на своём домашнем стадионе, и совсем другое — когда приходится играть на газоне стандартной ширины. Мне кажется, что на более узкой поляне появляется больше шансов на пробитие тотала больше 30,5 аута».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Мальорка» — «Барселона». Прогноз: Месси и Суарес не пустят «Реал» на первое место Примеры Берём две ставки с коэффициентами выше двойки в матче чемпионата Испании.