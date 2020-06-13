«Мальорка» — «Барселона». Прогноз: Месси и Суарес не пустят «Реал» на первое место Примеры

13 июня «Мальорка» и «Барселона» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом каталонцев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Мальорки» оценён букмекерами коэффициентом 11.0.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Барселона»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июня «Мальорка» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.48, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.50.
Анализ и прогноз матча «Мальорка» — «Барселона» (13.06.2020)
Чемпионат Испании возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
В четверг болельщики разогрелись андалусийским дерби, в пятницу было сыграно ещё два поединка. Субботняя программа испанской Примеры включает в себя четыре матча, заключительный из них стартует в 23:00 мск. Выяснять отношения в этом время начнут «Мальорка» и «Барселона». К моменту рестарта первенства соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.
Каталонцы держат уровень: вернулись на первое место в чемпионате Испании и ведут борьбу за титул. За 11 туров до финиша отрыв от «Реала» составляет два очка — приятно, но не более того. Все остальные безнадёжно отстали: замыкающая тройку «Севилья» находится в восьми пунктах, хотя провела на игру больше.
Календарь у сине-гранатовых заметно сложнее, так что всё самое интересное впереди. Они с большим отрывом забивают больше всех в Примере (63 мяча, то есть 2,33 в среднем за матч), но в обороне проблем предостаточно. 31 пропущенных гол — из топ-6 этот показатель хуже только у «Реала Сосьедад».
И это ещё при учёте фактора Марка-Андре тер Штегена, который максимально приблизился к тому, чтобы считаться вторым по степени важности футболистом в клубе. Долгожданное увольнение Эрнесто Вальверде и назначение Кике Сетьена моментальных результатов не дало, баланса по-прежнему не хватает.
Каталонцы испытывают колоссальные проблемы на выезде. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих гостевых поединках чемпионата Испании они одержали лишь одну победу. Да и ту на тоненького — 3:2 с «Бетисом» благодаря озарениям Лионеля Месси, добавившего к голу две результативные передачи.
У «Мальорки» амбиции куда скромнее. Задача максимально простая — сохранить прописку в элитном дивизионе. Пока получается так себе: 25 очков и 18-е место в турнирной таблице. Впрочем, здесь ещё ничего не понятно, поскольку плотность высокая. У «Сельты» 26 баллов, у «Эйбара» — 27, у «Вальядолида» — 29.
Перед паузой «островитяне» приободрились, добыв семь очков в четырёх предыдущих турах. Обыграли «Эйбар» (2:1) и «Алавес» (1:0), вырвали ничью в гостях у «Бетиса» (3:3), а также попили кровушки у претендующего на зону Лиги чемпионов «Хетафе» (0:1). Более чем достойно.
«Барселона» постоянно теряла очки на выезде, но возвращение Луиса Суареса способно переломить эту тенденцию. Проблема только одна — состояние звёзд. Если верить Сетьену, Лионель Месси полностью готов к поединку с «Мальоркой», а вот Суарес проведёт на поле ограниченный отрезок. Скорее всего, появится после перерыва в случае необходимости.
Собственно, на своём поле «Мальорка» более чем хороша: 20 очков в 14 матчах при разнице мячей 16:14. На наш взгляд, гостям после долгого простоя придётся потратить определённое время, чтобы приноровиться к обороне соперника и найти в ней бреши. А дальше усталость и преимущество в классе скажутся.
Ждём трудовую победу гостей с разницей в два-три мяча, на эту ставку букмекеры дают мощный коэффициент 2.45. Также возьмём гол с 45:00 по 60:00 за 2.46. Дело в том, что «островитяне» чаще всего пропускают именно на этом отрезке (11 раз), а каталонцы часто на нём забивают (12). Проверим тренд.
Прогноз и ставки на матч «Мальорка» — «Барселона»
Оборона у «Мальорки» достойная, да и на своём поле она кому попало не проигрывает. Скорее всего, после долгого простоя «Барселоне» потребуется время, чтобы нащупать брешь в оборонительных построениях противника. Однако постепенно преимущество в классе и усталость скажутся. Ждём победы фаворита в два-три мяча.
Ставка №1: победа «Барселоны» в 2-3 мяча за 2.45.
Ставка №2: гол с 45:00 по 60:00 за 2.46.
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