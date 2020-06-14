«Шальке-04» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 31-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Шальке-04» — «Байер».



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Шальке» в тяжёлом состоянии — после паузы набрано только одно очко. Были сплошные поражения, и только в последнем туре удалось вымучить ничью во встрече с берлинским «Унионом».



«Байер» играл на Кубок Германии, но встреча состоялась во вторник и времени было достаточно, чтобы восстановиться. К тому же у него было меньше путешествий по стране за этот период. Ну а по игре команда Петера Боша выглядит намного солиднее и серьёзнее, чем соперник.



Полагаю, что единственное, за счёт чего «Шальке» может добиться здесь успеха, — это игра в атаке. Отстоять в обороне не получится, они просто к этому не готовы. Отсюда вариант — «обе забьют» за 1.8. Мне кажется, что это очень хорошая ставка».



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