«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Осасуна».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.75.
«Реал Сосьедад» великолепно выглядел до паузы в чемпионате и заслуженно занимает место в зоне попадания в Лигу чемпионов. Теперь же баски получили усиление – после серьезной травмы вернулся в строй Асьер Ильярраменди, который до этого сезона был ключевым футболистом клуба.
Как будет выглядеть «Ла Реал» с Ильярраменди после долгой паузы, сказать сложно, но, по меркам докарантинного футбола, коэффициент 1,75 на победу басков над скромной «Осасуной» кажется просто подарком. Тем более что у «Осасуны» солидный список потерь к этому матчу. Поставлю на победу хозяев поля».
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