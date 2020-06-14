«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2019/2020 «Реал Сосьедад» — «Осасуна».



Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.75.



«Реал Сосьедад» великолепно выглядел до паузы в чемпионате и заслуженно занимает место в зоне попадания в Лигу чемпионов. Теперь же баски получили усиление – после серьезной травмы вернулся в строй Асьер Ильярраменди, который до этого сезона был ключевым футболистом клуба.

Как будет выглядеть «Ла Реал» с Ильярраменди после долгой паузы, сказать сложно, но, по меркам докарантинного футбола, коэффициент 1,75 на победу басков над скромной «Осасуной» кажется просто подарком. Тем более что у «Осасуны» солидный список потерь к этому матчу. Поставлю на победу хозяев поля».



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