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«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 31-го тура Бундеслиги

«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 31-го тура Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Аугсбург».

Ставка: 2-3 мяча в матче за 1.82.

«Это непростой для прогнозирования матч. Это аутсайдеры, они ведут борьбу за выживание, между ними в турнирной таблице всего одно очко, и при этом обе команды не производят абсолютно безнадежного впечатления.

И у «Майнца», и у «Аугсбурга» очень неплохие атакующие футболисты. Довольно весёлая, заточенная на игру вперёд стилистика, и в каждом матче они пытаются играть от себя, пытаются создавать моменты. Правда, результативно получается далеко не всегда. Стабильность — это не про них. У «Майнца» недавно была ничья с «Унионом» (1:1), потом поражение от «Хоффенхайма» (0:1), а затем внезапная победа над «Айнтрахтом» с очень хорошей игрой в обороне и отличными контратаками.

У «Аугсбурга» была феерическая победа над «Шальке» на выезде (3:0), потом внезапная ничья с «Падерборном» (0:0), поражение от «Герты» (0:2) и ничья с «Кёльном» (1:1). Обе команды очень непредсказуемые, но можно проследить некоторые тенденции: «Майнц» и «Аугсбург» забивают немного — один-два мяча за игру.

Обе команды, как правило, не много пропускают, пытаясь нащупать необходимый баланс, что очень важно в борьбе за выживание. Я бы здесь предложил нетрадиционный вариант — количество голов 2-3 с коэффициентом 1.82. Мне кажется, в данном случае ставка может сыграть. Очевидного фаворита нет, и вряд ли нас ждёт россыпь мячей».

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