«Майнц» — «Аугсбург»: где смотреть трансляцию матча, по какому каналу, во сколько начало

Сегодня, 14 июня, «Майнц» примет «Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз.



Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён коэффициентом 3.24. Поставить на ничью предлагается за 3.58.



Букмекеры считают, что матч «Майнц» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



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