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«Шальке» — «Байер»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Германии

«Шальке» — «Байер»: прогноз и ставка на матч 31-го тура чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Шальке» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» всухую за 2.65.

«В пяти матчах после возобновления чемпионата Германии леверкузенцы набрали девять очков из 15 возможных, проиграв лишь «Вольфсбургу» и «Баварии». Остальные три встречи завершились в их пользу с общим счётом 8:2. Не стоит забывать и о том, что «фармацевты» вышли в финал Кубка Германии, обыграв в прошлом матче на выезде скромный «Саарбрюккен» (3:0).

Теперь «Байеру» предстоит ещё один выезд — в Гельзенкирхен к местному «Шальке». Разумеется, гости идут фаворитом в линии букмекеров. На их стороне не только отличная форма, но и успешная выездная серия: «львы» входят в топ-3 немецкой Бундеслиги по набранным очкам вне дома.

У леверкузенцев мощная атака, а «горняки» в последнее время много пропускают. К слову, в предыдущих пяти матчах они доставали мяч из сетки своих ворот 11 раз. А при таких раскладах можно подумать над классической П2 с форой (-1) за коэффициент 1.95.

Вариант поинтереснее — победа «Байера» всухую за коэффициент 2.65. Дело в том, что рядом с вялой обороной «Шальке» стоит их неубедительная игра в атаке. После паузы они смогли забить только по одному мячу скромным «Униону» (1:1) и «Фортуне» (1:2)».

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В пяти матчах после паузы «Шальке» забил только два мяча, а пропустил 11.
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