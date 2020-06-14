«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз Александра Неценко на матч 31-го тура Бундеслиги

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Майнц» — «Аугсбург».



Ставка: «Майнц» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.



«С одной стороны, «Аугсбург» выиграл у «Майнца» 5 последних матчей из 6, при этом под руководством Хайко Херрлиха после рестарта чемпионата «фуггеры» уступили только в двух матчах – «Вольфсбургу» и «Герте». С другой — в последних трёх турах «Аугсбург» забил всего один мяч, а после возобновления сезона обыграл только пикирующий в бездну «Шальке». Не сказать, что и «Майнц» устраивает невероятный перформанс.



Команда Ахима Байерлорцера, конечно, прихлопнула «Айнтрахт», но он мыслями был в полуфинале Кубка, который прошёл в середине недели. А до этого «Майнц» побед не знал, хотя в последних трёх встречах забил 3 мяча, выделяясь по этому показателю с «Аугсбургом». И все же нет ощущения, что хозяева проиграют, ведь, судя по таблице, им важно не остаться с пустыми руками. Это гостей устраивает теоретическая ничья.



Матч получится очень напряжёенным, слишком велика цена ошибки, ведь команды ещё не избежали вылета. Тем более подпирают «Вердер» и «Фортуна». В последних 3 турах тотал игр с участием оппонентов не превышал больше 2,5 мяча. Предполагаю, и сейчас у него не так много шансов выйти за эти пределы. В общем, «Майнц» уступить не должен, в матче будет забито не больше 3,5 мяча».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.