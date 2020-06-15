Курс доллара США. Прогноз эксперта: рубль продолжит слабеть

Аналитик «Промсвязьбанка» Богдан Зварич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Пока всё говорит за то, что рублю будет сложно из-за внешнего негативного фона. Есть опасения, что уже сегодня доллар предпримет попытки закрепиться в диапазоне 70-72, а к пятнице и в коридоре 72-75. При этом уровень в 70 легко перейдёт в разряд поддержки для американской валюты», – предположил Зварич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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