«Бетис» — «Гранада»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Гранада».
Ставка: индивидуальный тотал «Гранады» больше 3.5 жёлтой карточки за коэффициент 2.32.
«Соперники провели по одному матчу и только набирают форму. Длительное отсутствие игровой практики должно непременно породить ошибки в обороне и последующие нарушения правил.
Испанская Ла Лига славится своей зрелищностью, эмоциями и обилием карточек. Противостояние зелёно-белых и «насридов» не является исключением. Только за последние 10 встреч в Примере оппоненты на двоих умудрились получить 78 «горчичников» и девять удалений. Солидные цифры.
Конечно, «Бетис» не стесняется применять грубые приёмы, но тут надо бы сказать, что главным зачинщиком всё-таки является «Гранада». В чемпионате Испании в среднем за матч она получает не меньше трёх предупреждений. А из тех 78 жёлтых карточек больше половины именно на её счету.
К слову, в предыдущем матче с «Хетафе» «насриды» получили целых шесть «горчичников». Как известно, испанских судей дважды просить лезть в карман не надо. А потому, на наш взгляд, вполне можно проверить ИТБ2 3.5 жёлтой карточки за мощный коэффициент 2.32».
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