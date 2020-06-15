Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бетис» — «Гранада»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Испании

«Бетис» — «Гранада»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Гранада».

Ставка: индивидуальный тотал «Гранады» больше 3.5 жёлтой карточки за коэффициент 2.32.

«Соперники провели по одному матчу и только набирают форму. Длительное отсутствие игровой практики должно непременно породить ошибки в обороне и последующие нарушения правил.

Испанская Ла Лига славится своей зрелищностью, эмоциями и обилием карточек. Противостояние зелёно-белых и «насридов» не является исключением. Только за последние 10 встреч в Примере оппоненты на двоих умудрились получить 78 «горчичников» и девять удалений. Солидные цифры.

Конечно, «Бетис» не стесняется применять грубые приёмы, но тут надо бы сказать, что главным зачинщиком всё-таки является «Гранада». В чемпионате Испании в среднем за матч она получает не меньше трёх предупреждений. А из тех 78 жёлтых карточек больше половины именно на её счету.

К слову, в предыдущем матче с «Хетафе» «насриды» получили целых шесть «горчичников». Как известно, испанских судей дважды просить лезть в карман не надо. А потому, на наш взгляд, вполне можно проверить ИТБ2 3.5 жёлтой карточки за мощный коэффициент 2.32».

«Бетис» — «Гранада». Прогноз: Фекир, Бартра и Сольдадо останутся в тени судей
Ла Лига только возобновилась, а «Гранада» уже получила шесть «горчичников».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020