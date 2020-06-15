МВД объявило руководителей фонда «Гафаров и партнёры» в федеральный розыск

МВД Набережных Челнов объявило руководителей фонда «Гафаров и партнёры» в федеральный розыск. Помимо самого Эрика Гафарова, в розыске находятся Владимир Сухоплюев и Денис Ахметшин.

Ранее Гафаров и Сухоплюев пытались получить политическое убежище за границей. Судя по публикациям в соцсетях, Эрик Гафаров сейчас находится в ОАЭ.

Ответ на автоматический запрос с сайта МВД РФ по запросу «Эрик Гафаров»

По данным МВД, ущерб от деятельности фонда составил почти 50 млн рублей. На данный момент с заявлениями в полицию обратились 45 граждан.



Ранее Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин. Позднее все они заявили, что не рекламировали фонд, а были его инвесторами или просто фотографировались с друзьями. Публикации в соцсетях удалены. Кроме того, беттинг-фонд предлагал несколько миллионов рублей за сотрудничество Дмитрию Губерниеву.