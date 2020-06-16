«Боруссия» М — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург» в 32-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Боруссии» за 2.15.



«Очередной мид-уик тур в чемпионате Германии. Практически в каждом туре есть матч, который можно считать центральным. «Боруссия» Мёнхенгладбах сыграет против «Вольфсбурга». Игра очень важная для обеих команд. «Боруссия» борется за место в Лиге чемпионов. Наверное воодушевлена тем, что в прошлом туре «Байер» потерял очки в выездном матче против «Шальке». Вся борьба ещё впереди.



«Вольфсбург» сражается за Лигу Европы. Очки нужно набирать в каждом матче. Мне кажется, что этот мотивирующий фактор должен сыграть большую роль для «Боруссии». На самом деле до сих пор продолжаются споры, хотя чемпионат уже заканчивается, относительно того, достойна ли «Боруссия» играть в Лиге чемпионов.



В «Боруссии», конечно же, знают об этих спорах. Команда захочет поставить жирную точку в этом спорном и рваном для себя сезоне. Поэтому я выберу победу «Боруссии» с коэффициентом 2,15», — сказал Андронов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Боруссия М» — «Вольфсбург». Прогноз: о Лиге чемпионов Крамеру и Штиндлю придётся забыть Хозяевам никак нельзя терять очки, иначе четвёртое место достанется «Байеру».