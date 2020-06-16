«Фрайбург» — «Герта»: прогноз Александра Неценко на игру 32-го тура Бундеслиги

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фрайбург» — «Герта».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.90.



«Бразильцы из Брайсгау всё ещё борются за Лигу Европы: после выхода в финал Кубка «Баварии» и «Байера» в этот еврокубок можно будет попасть с 7-й строчки в таблице. «Фрайбург» от ней отделяет 1 балл, а «Герту» — 5. Следовательно мы получим матч мотивированных соперников.



У берлинцев вообще нет права на ошибку. К тому же «Герта» и так умудрилась после победы в 1-м тайме над «Айнтрахтом» оказаться разгромленной 1:4. А до этого была бита дортмундской «Боруссией». Потерь, конечно, у гостей хватает — Миттельштедт, Боята, Шелбред, Аскасибар, Дилросун, Калу и Крафт под вопросом. Но в ориентировочный состав вошли Платтенхардт, Лукебакьо, Ибишевич и, самое главное, Кунья, который отлично начал карьеру в «Герте», покинув «Лейпциг».



«Фрайбург» продолжает удивлять живучестью. При скромности возможностей эта команда ни разу не падала в нижнюю часть таблицы. Такой фокус повторяют в этом сезоне «Бавария», «Боруссия» Д и «Лейпциг». Команда Кристиана Штрайха, с которым накануне продлили контракт, умудряется брать очки даже там, где, казалось бы, завоевывать не должна. С «Вольфсбургом» в гостях «Фрайбург» бодро начал, осадил штрафную соперника и получил 0:2, хотя пропустил 4 мяча, но судья два гола «волков» отменил. Было ощущение, что «брайсгау» сейчас раздавят, но они опять вышли сухими из воды. Подкараулив ошибки обороны, они забили два мяча (а могли и больше), получив ничью 2:2.



Матч должен быть огненным. Обе забьют и пробьют стандартный тотал. К тому же не будем забывать, «Герта» не побеждает на поле «Фрайбурга» уже 10 лет (!!!)», — сказал Неценко.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Фрайбург» — «Герта». Прогноз: Пёнтек не сумеет спасти берлинцев от Петерсена и Гюнтера Меньше «Фрайбурга» на своём поле пропускали только «Бавария» и «Боруссия Д».