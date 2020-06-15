«Фрайбург» — «Герта». Прогноз: Пёнтек не сумеет спасти берлинцев от Петерсена и Гюнтера

16 июня «Фрайбург» примет «Герту» в матче 32-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.66.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Герта»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Герта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча «Фрайбург» — «Герта» (16.06.2020)

Немецкая Бундеслига, в отличие от остальных топ-чемпионатов Европы, уже близка к развязке. До конца текущего розыгрыша осталось провести по три игры в первенстве и отыграть финал Кубка Германии. Программа 32-го тура стартует сразу четырьмя поединками, один из которых — матч «Фрайбурга» и «Герты».

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«Фрайбург» в прошлом туре побывал в гостях у своего прямого конкурента в борьбе за Лигу Европы «Вольфсбурга». Всё началось для гостей катастрофически, поскольку уже на 26-й минуте счёт стал 2:0 в пользу «волков». Однако клуб из Фрайбурга не выключился из игры и сумел отквитать один мяч ещё до перерыва, а в дебюте второго тайма даже сравнять счёт. В оставшееся время имелись шансы добыть волевую победу, но пришлось довольствоваться ничьей.



Впрочем, мирный исход никак не повлиял на положении команд в турнирной таблице. «Бразильцы из Брайсгау» по-прежнему идут восьмыми и отстают от зоны еврокубков на четыре пункта. Осталось все три игры, назвать лёгким календарь язык не повернётся, а потому зацепиться за шестое место теперь будет затруднительно.



«Герта» резво стартовала после паузы и даже имела поначалу неплохие шансы вмешаться в борьбу за Лигу Европы. Но в двух предыдущих играх случилось два досадных поражения, а потому положение команды едва ли позволяет рассчитывать на еврокубки. После 31 тура «старая дама» имеет в своём активе 38 баллов и занимает 11-ю строчку.

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Сперва берлинцы на выезде уступили дортмундской «Боруссии» (0:1), а в предыдущем матче потерпели дома разгромное поражение от «Айнтрахта» (1:4). Хотя тут надо заметить, что ключевым стали травма полузащитника Шелбреда и удаление центрального защитника Бояты под самый перерыв.

Хозяева открыли счёт в первом тайме и отдыхать ушли с преимуществом, однако игра в меньшинстве целый тайм и вынужденные замены дали о себе знать. Зацепиться не вышло. Теперь «Герте» предстоит выезд во Фрайбург к местному одноимённому клубу. И тут приходится говорить о солидной домашней серии «бразильцев из Брайсгау».



Дело в том, что в чемпионате Германии они входят в топ-6 по набранным очкам у себя дома. При этом «Фрайбург» в 15 поединках пропустил всего 16 голов, что для результативной Бундеслиги весьма неплохой показатель. Только две команды пропустили меньше в родных стенах — это мюнхенская «Бавария» (14) и дортмундская «Боруссия» (11).

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Конечно, «Герта» с приходом нового тренера сильно преобразилась, стала куда острее действовать в атаке и собраннее в обороне. Вероятно, свой гол она оформит, но наиграть на победу с целым рядом травмированных игроков будет затруднительно. При таких раскладах интересно выглядит комбинированная ставка 1Х + обе забьют за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч «Фрайбург» — «Герта»

«Фрайбург» входит в топ-6 по набранным очкам дома. При этом клуб занимает третье месте по пропущенным мячам на своём поле после грозных «Баварии» и «Боруссии Д». «Герта», конечно, сильно посвежела с приходом нового тренера и свой гол забить непременно должна. Однако на фоне кадровых потерь наиграть на победу будет весьма проблематично.



Ставка: «Фрайбург» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.28.