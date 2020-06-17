«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Испании

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Примеры «Осасуна» — «Атлетико».



Ставка: «Осасуна» не проиграет за 2.02.



«Этот матч очень сложен для прогнозирования, потому что обе команды, которые выйдут на поле против друг друга, не так много информации о себе дали нам в первых встречах после возобновления сезона.



Но «Осасуна» играет дома. «Атлетико» не показал ничего феноменального в матче с «Бильбао». Сама же «Осасуна» не уступила «Сосьедаду». Я думаю, что вряд ли она проиграет на своём поле мадридцам.



Поэтому, на мой взгляд, вполне может сыграть ставка 1Х, тем более коэффициент на это дают очень неплохой. «Атлетико», безусловно, фаворит, но и «Осасуна» все шансы имеет для того, чтобы получить дома ничью как минимум.



Мой выбор — 1Х в матче «Осасуна» — «Атлетико», то есть хозяева не проиграют. Букмекеры предлагают коэффициент 1.98 на этот исход», — сказал Занозин.



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