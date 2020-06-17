«РБ Лейпциг» — «Фортуна»: прогноз Алексея Андронова на матч 32-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Фортуна» в 32-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-2) за 2.05.
«Мне кажется, что «Фортуна» очень много сил отдала в последнем матче с дортмундской «Боруссией». Всё было на волоске вплоть до последних секунд, сражались, были близки к тому, чтобы набрать очки. Думаю, на два таких матча подряд дюссельдорфскую команду не хватит. Тем более это игра выездная.
«Лейпциг» же ещё может рассчитывать на второе место, всё-таки Дортмунд — не очень стабильная команда. Но для этого самому «Лейпцигу» надо набирать очки.
В этом матче можно сделать амбициозную ставку — «победа «Лейпцига» с форой (-2) с расходом» за 2.05. На мой взгляд, она очень подходит для этого матча. Даже забив, «Лейпциг» не остановится и продолжит искать счастья в атаке, потому что преимущество в один мяч достаточно шаткое», — сказал Андронов.
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